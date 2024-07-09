Економічне бронювання 50% працівників - це лише на початку: у Раді дали прогноз по законопроєкту

У парламенті пропонують бізнесам сплачувати за працівників-чоловіків по 20 тис. грн/міс

Народний депутат від "Слуги народу" та автор законопроєкту про економічне бронювання Дмитро Наталуха вважає, що бронь деяких спеціалістів-чоловіків ніяк "негативно не вплине на мобілізацію".

Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу". Більше читайте у середу, 10 червня.

"Може, трошки контроверсійно, але у нас не стоїть задача забронювати абсолютно всіх. Була задача дати підприємствам інструмент для того, щоб вони забронювали найбільш необхідних. В принципі, ми абсолютно адекватно ставимося до критики на нашу адресу. Але ми її сприймаємо через призму того, що це один з перших бар'єрів, запропонований нами підхід ніяк негативно не вплине на мобілізацію", — говорить депутат.

Він наголошує, що запропонований ним законопроєкт розширює можливості для бізнесів та ФОПів в бронюванні спеціалістів. Але це буде стосуватися обмеженої кількості чоловіків.

"Ліміт бронювання — 50% від військовозобов’язаних в штаті. Тобто навіть при тому, що у вас є ресурс, ви все одно не зможете забронювати більше, ніж 50% тих, хто підлягає призову і працює у штаті. Тобто, якщо у вас 100 людей працює на підприємстві, з них 50 чоловіків, які підлягають призову, то ви зможете забронювати не більше 25", — підрахував Наталуха.

За його прогнозами, ця цифра у процентному співвідношенні буде ще зменшена — до 35-40%.

"Це все робиться виключно для того, щоб жодним чином не дати підстав говорити про негативний вплив на мобілізацію від економічного бронювання", — додає парламентар.

Він запевняє, що "задача економічного бронювання — не в тому, щоб всіх врятувати від мобілізації, а саме для того, щоб надати якусь передбачуваність економіці".