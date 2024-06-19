Как будет работать экономическое бронирование: главное и по сути

Кто получит возможность и какими будут расценки

В Украине могут ввести так называемое "экономическое бронирование", которое предусматривает что предприятия могут бронировать военнообязанных работников, уплатив в бюджет специальный взнос, установленный Налоговым кодексом. Соответствующий проект закона (№ 11331) был зарегистрирован в Верховной Раде.

Детальнее об этом читайте св статье "Телеграфа": Экономическое бронирование. Сколько нужно зарабатывать, сколько — платить и что будет с ценами

Законопроект касается промышленной политики, но содержит и пункты о бронировании персонала. Конкретная сумма, которую необходимо будет платить за бронирование сотрудников, в проекте не называется. Однако известно, что обсуждаются суммы от 20 тысяч до 35 тысяч в месяц. Вероятно, вскоре в Раду внесут законопроект или даже несколько, где будут указаны тарифы на бронирование.

При этом не все компании смогут платно бронировать своих сотрудников. Обязательным условием будет отсутствие задолженностей по зарплатам и налогам.

Бронировать своих наемных работников смогут и ФЛП. Им нужно будет подтвердить доходы в размере не менее трех взносов за бронирование. То есть, если взнос составит 20 тысяч, ФЛП нужно иметь доход 60 тысяч в месяц, а если 35 тысяч — 105 тысяч. Также частным предпринимателям придется подтверждать факт ведения хозяйственной деятельности за прошлый год. Это значит, что новые ФЛПы бронироваться за деньги все равно не смогут.

Как писал "Телеграф", автор законопроекта об экономическом бронировании, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал, что он предполагает предоставление предприятиям возможности самостоятельно определять, каких именно сотрудников нужно сохранить. Это позволит им прогнозировать свою дальнейшую деятельность.