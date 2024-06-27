Экономическое бронирование не только для богатых: Подоляк рассказал, зачем оно нужно

Содержание военнослужащих дорого обходится Украине

Введение экономического бронирования поможет Украине найти дополнительное финансирование Вооруженных сил. Особенно это нужно, поскольку детенизация украинской экономики не состоялась.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новини.LIVE. Он напомнил, что для содержания одного военнослужащего необходимо пять налогоплательщиков.

"Сегодня тоже есть определенное бронирование, исходя из обеспечения критической инфраструктуры. То же будет касаться экономического бронирования, только по прозрачным процедурам. Мы дополнительно бронируем определенное количество людей и дополнительно платим за них. Не понимаю, откуда здесь о неравенстве. Что касается богатых, то они и сейчас могут дать взятку и откупиться. Но это нонсенс", — сказал он.

По словам Подоляка, экономическое бронирование будет четко фиксировать категории забронированных и предприятия, которые будут это делать. Кроме того, он добавил, что это также позволит бизнесу планировать свою деятельность, а государству постепенно избавляться от коррупционного элемента.

Подоляк не стал говорить о том, когда будет принят соответствующий закон, сославшись на то, что этим занимается парламент. Вместе с тем, он отметил, что закон о мобилизации был принят с трудом, а потому стоит ждать, что и вокруг этого документа будет много дебатов.

"Не влияю на процесс дебатов, но я являюсь сторонником концепции экономического бронирования, потому что это четкие правила игры", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в Украине не планируют продлевать сроки обновления данных в ТЦК. Поэтому крайним сроком остается 16 июля.