Бронирование за выплату больших налогов: в Раде предлагают интересные поправки к мобилизационному закону

Но есть нюансы

Вопрос экономического бронирования военнообязанных мужчин в Украине до сих пор не решен, но в Верховной Раде зарегистрирован проект, по которому предприниматели, выплачивающие сумму налога более 5 минимальных зарплат могут получить отсрочку для работников.

Законопроект №11388 уже направлен на рассмотрение Комитета ВР. В нем предложено внести некоторые изменения в закон о мобилизации.

В частности, больше внимания уделено особенностям бронирования военнообязанных, ведь эта процедура, как указано в пояснительной записке, требует значительного усовершенствования во время действия военного положения.

Депутаты предлагают разрешить бронирование работников при следующем условии:

Если предприятие, учреждение и организация платит Единый социальный взнос эквиваленту более чем пять минимальных заработных плат и имеют штатную численность работников от 10 человек – до 50% количества призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе работающих по трудовым договорам).

Отметим, что минимальная заработная плата составляет 8 000 грн.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что введение экономического бронирования поможет Украине найти дополнительное финансирование Вооруженных сил. И его можно создать не только для "богатых".

В то же время, экономическое бронирование может помочь на фронте, ведь деньги с него пойдут в госбюджет. Однако этот вопрос имеет много подводных камней и требует жестких правил, чтобы общественное недовольство не росло еще больше.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может получить бронь от мобилизации. Опубликован актуальный список предприятий и учреждений.