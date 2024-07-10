СБУ задержала на взятке крупных чиновников Гостаможни: они должны были бороться с коррупцией (фото)

Трем чиновникам светит 10 лет

Топ-чиновники департамента ведомственного контроля и безопасности Государственной таможенной службы "обложили данью" руководителей региональных таможен. За это они обещали не создавать искусственные проблемы в профессиональной деятельности.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора. По их данным, речь идет о директоре указанного департамента, его заместителе и заместителе руководителя одной из региональных таможен.

Следователи установили, что чиновники систематически требовали неправомерную выгоду с местных таможен, обещая не препятствовать их деятельности и закрывать глаза на служебные нарушения. Документация фактов длилась почти год, за который было зафиксировано по меньшей мере 8 фактов получения взяток.

Троим задержанным готовится подозрение по статьям о получении неправомерной выгоды, а также о предложении неправомерной выгоды. По второй статье также готовится подозрение еще одной руководительнице региональной таможни.

"В настоящее время продолжаются 28 обысков в Центральном аппарате Гостаможслужбы, а также в областных подразделениях ведомственной безопасности и контроля Западного, Южного и Центрального регионов. Следственные действия направлены на установление и привлечение к ответственности всего круга лиц, причастных к "схеме". Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Иронично, но именно этот отдел должен был бороться с проявлениями коррупции, однако вместо этого его начальник создал масштабную коррупционную схему.

Как сообщалось ранее, сотрудники СБУ также пришли с визитом к заместителю главы налоговой Киева Дмитрию Нефедову. Он ранее отвечал за возмещение НДС и акциз.