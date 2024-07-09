Украли почти 1,5 млн гривен со счетов погибших военнослужащих: в Днепре задержали преступную группу (фото, видео)

Им уже сообщили о подозрении в совершении нескольких преступлений

В Днепре разоблачили преступную группу, члены которой списали со счетов погибших военнослужащих почти 1,5 млн гривен. Кроме денег, преступники еще воровали личные вещи и продавали их через интернет.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции. В течение 2023-2024 годов было зафиксировано более 20 эпизодов.

У подозреваемых был доступ в бюро судебно-медицинской экспертизы, куда доставляли тела погибших военнослужащих на фронте и их личные вещи. Они воровали мобильные телефоны умерших, меняли в них пароли и входили в онлайн-банкинг.

"Часть средств снимали наличными в банкоматах, остальную часть перечисляли на свои банковские счета и оформляли кредиты и рассрочки на товары", — говорится в сообщении.

Задержание преступной группы

В ходе расследования изъяты мобильные телефоны, более 100 симкарт разных операторов, банковские карты и компьютерную технику. Также во время следственных мероприятий обнаружена военная одежда и снаряжение, принадлежавшее умершим.

Сейчас фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливается причастность к преступлениям других лиц.

Тем временем чиновник воинской части Одесской области допустил присвоение бухгалтелом 4 млн гривен выплат бойцов. Сейчас ему сообщили о подозрении.