СБУ задержала мэра Мукачево и еще одного топ-чиновника региона: подозревают в крупной коррупции

Землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн.

На Закарпатье разоблачили на коррупции мэра одного из городов. Чиновник вместе со своими сообщниками злоупотреблял служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города.

Об этом "Телеграфу" рассказали собственные источники в правоохранительных органах. По их данным, организатором схемы является глава районного совета. Утверждается, что он также является влиятельным авторитетом в криминальной среде региона. В прошлом дважды избирался народным депутатом, в т.ч. от запретной сейчас "Партии регионов".

Стоит отметить, как пишет журналист Виталий Глагола, речь может идти о главе Мукачевского райсовета о Михаиле Ланьо. А его сообщником является мэр Мукачева Андрей Балога.

По данным следствия, на сессии горсовета городской глава обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти в 9 раз. При этом покупателем участка выступило частное общество, фактическим контролером которого является глава районного совета. Основанием для этого стала экспертная денежная оценка с заниженной стоимостью участка. По материалам дела, за "заниженный вывод" владельцам компании-оценщика дали взятку. В результате землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн – продали за 9,6 млн грн. Кроме того, по материалам дела, городской голова личным решением предоставил обществу рассрочку платежа на 6 месяцев.

В настоящий момент по делу задержаны: мэра, председатель районного совета, экс-начальник отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета. Им уже готовится подозрение.

Стоит отметить, что в СБУ уже официально подтвердили задержание чиновников и опубликовали фото.

Напомним, ранее мы писали о том, что ГБР и Генеральный прокурор Украины сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.