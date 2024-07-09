К замглавы налоговой Киева нагрянули с обысками: что известно о Дмитрие Нефедове

В чем подозревают и.о. заместителя главы столичной налоговой пока неизвестно

СБУ помимо обысков на таможне пришли с визитом к заместителю главы налоговой Киева Дмитрию Нефедову. Он ранее отвечал за возмещение НДС и акциз.

Об этом сообщает Telegram-канал ВИЙ.Ukraine. Подробностей по состоянию на 21:00 нет.

На сайте ГНС сказано, что Дмитрий Нефедов является чиновником 4-го ранга из девяти существующих в Украине, что соответствует званию полковника. Также в этом канале ранее рассказывали о стремительном карьерном росте Нефедова.

Начинал он с должности лаборанта кабинета информатики в "Луганской специализированной школе І-ІІІ ступеней Бейт Менахем", а позже был кассовиком в Луганской области. Позже он "прыгал" с должности главного инспектора на должность руководителя управления области, и обратно. Однако стремительный рост начинается после назначения в 2022 году главным государственным инспектором отдела контроля за возмещением НДС управления администрирования НДС Департамента налогообложения юридических лиц ГНС. На этой должности он пробыл до 2023 года. Возглавляла ее Татьяна Гречанная, которая, как утверждают в сети, и руководит назначениями Дмитрия Нефедова.

В 2024 году был назначен на должность главного государственного инспектора отдела погашения долга по физическим лицам и физическим лицам – предпринимателям управления по работе с налоговым долгом Главного управления ГНС в г. Киеве.

Следующая его должность — начальник управления налогообложения физических лиц Главного управления ГНС в Винницкой области, а уже после – и.о.заместителя ГУ ГНС Киева (с перспективой стать главой ГУ ГНС города).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что к Кириллу Тимошенко пришли с обысками. Бывший заместитель главы ОП объяснил, в чем причина.