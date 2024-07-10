Є три причини: Умєров пояснив, чим важливе створення "Українського легіону" у Польщі

У МОУ закликали українців вступати до "Українського легіону"

Київ та Варшава 8 липня підписали угоду у сфері безпеки, один пункт з якої передбачає створення "Українського легіону". Цей добровільний підрозділ тренуватиметься на території Польщі, а його заснування важливе з трьох причин.

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров, слова якого наводить пресслужба Міноборони увечері 9 липня. Він зазначив, що підписана угода є новим кроком у зміцненні обороноздатності двох країн.

За словами міністра, створення "Українського легіону" важливе з трьох причин:

це підвищить бойову готовність за рахунок того, що добровольці отримають найсучаснішу підготовку від Польщі, Литви та інших країн ЄС;

легіон зможе отримати доступ до кращого обладнання та спорядження, що збільшить його ефективність на полі бою;

відкриє можливості для українців у Європі добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.

"Ми закликаємо всіх українців, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону. Ваш внесок неоціненний у нашій боротьбі за свободу і незалежність. Кожен ваш крок наближає нас до перемоги", — повідомив Умєров.

Як повідомлялося раніше, прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив після зустрічі із Зеленським, що його країна розглядає можливість передачі Україні всіх своїх літаків Міг-29, проте перед цим його країна хотіла б отримати заміну від союзників.