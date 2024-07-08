Польша может передать Украине самолеты МиГ: Туск назвал принципиальное условие

Эти воздушные судна хорошо знакомы украинским пилотам

Стали известны первые результаты визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу — страна-партнер готова передать Киеву советские самолеты МиГ. Однако это возможно, если союзники согласятся заменить их другими самолетами.

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск. Он сказал об этом на совместной пресс-конференции с Зеленским в Варшаве, сообщает Укринформ.

"Мы не можем просто так передать истребители МиГ, потому что они выполняют воздушное патрулирование над территорией Польши, следят за нашим небом, выполняют миссию НАТО в том числе… Это не может происходить за счет безопасности Польши", ― сказал Туск.

Польский премьер подтвердил, что сейчас Украина находится в более опасной ситуации, чем Польша. Несмотря на это, он не готов сейчас передавать самолеты. Как сказал Туск, после Украины самая сложная и опасная ситуация именно у Польши.

То есть замена советских самолетов на современные является принципиальным условием официальной Варшавы. Отметим, что в ближайшее время Украина должна получить от союзников истребители F-16.

Американские самолеты будут защищать Харьковщину уже этим летом. Такой шаг заставит россиян поменять тактические планы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине есть серьезная проблема для американских самолетов F-16. Ее назвал известный волонтер Сергей Притула.