Уже больше 20 соглашений: Украина подписала гарантии безопасности еще с одной страной

Во время встречи обсуждалось много вопросов

В понедельник, 8 июля, в Варшаве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали соглашение о безопасности. Она предусматривает разработку механизма сбития в воздушном пространстве нашего государства российских ракет и дронов.

Об этом сообщил Офис президента. Это 21-е заключенное в сфере безопасности соглашение между Украиной и ее партнерами. Украина подписала аналогичные договоры с США, Францией, Германией, Канадой, Японией, Европейским Союзом и другими государствами.

Во время своего визита в Польшу после пресс-конференции с Туском Зеленский встретится с лидером страны Анджеем Дудой. Стороны обсудят участие Польши в восстановлении Украины, развитие торговли и гуманитарное сотрудничество.

Также запланированы переговоры о продолжении оборонного сотрудничества, поддержке Украины на пути к евроинтеграции и ожидания от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне.

Напомним, что в конце июня Украина подписала два соглашения о гарантиях безопасности — с Литвой и Эстонией. А также непосредственно с ЕС. Этот документ гарантирует Украине продление поставок оружия, предоставление учебной и другой помощи в сфере безопасности на годы вперед.

Заметим, соглашения о безопасности — это конкретное двустороннее долгосрочное обязательство и договоренность в сфере безопасности, которую Украина и страны Запада подписывают.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал, пригласят ли Россию и Путина во второй Саммит мира.