"Украина сможет остановить Путина": Байден выступил с мощной речью на саммите НАТО

Президент США верит в то, что Украина сможет одержать верх

США и Европа передадут ВСУ десятки дополнительных систем ПВО, сотни ракет-перехватчиков и другое оружие. Помощи союзников будет достаточно, чтобы Украина смогла остановить российское вторжение и сорвать планы российского диктатора Владимира Путина.

Об этом рассказал президент США Джо Байден во время выступления на саммите НАТО. Его слова приводит корреспондентка "Телеграфа" из Вашингтона.

"В Европе продолжается захватническая война Путина против Украины и Путин желает не меньшего, чем полного подчинения Украины, чтобы покончить с украинской демократией, уничтожить украинскую культуру и стереть Украину с лица мира. И мы знаем, что Путин на Украине не остановится", — сказал Байден.

Однако он подчеркнул, что у Украины есть возможности остановить российское вторжение и она этого несомненно добьется, при коллективной поддержке стран НАТО.

"Сегодня я объявляю об исторической передаче Украине средств ПВО. США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия передадут Украине оборудование для пяти дополнительных стратегических систем ПВО. В ближайшее время США и партнеры имеют намерение предоставить Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО", — сказал Байден.

Президент США добавил, что помимо того, в течение следующего года ВСУ получат сотни ракет-перехватчиков, которые позволят защитить города от российских ракет. При этом он добавил, что Вашингтон позаботится о том, чтобы Украина была первой в очереди на их получение.

Байден также напомнил, что Путин хотел закончить войну за пять дней, однако за два с половиной года его армия потеряла 350 тысяч солдат убитыми и ранеными, а почти миллион россиян покинули страну, так как больше не видят в ней будущего.

"Сегодня НАТО сильнее, чем когда-либо в своей истории. Когда началась эта война, Украина была свободной страной. Сегодня это по-прежнему свободная страна. И война закончится тем, что Украина останется свободной и независимой страной. Россия не возьмет верх. Украина возьмет верх", — сказал он.

Напомним, агентство AFP со ссылкой на собственные источники сообщило, что на саммите в Вашингтоне лидеры НАТО вряд ли сделают официальное приглашение Украине стать членом Альянса.