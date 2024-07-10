Григорий Козловский и Александр Свищев активно занимаются развитием украинского спорта и прилагают максимум усилий, чтобы украинские спортсмены имели возможность развиваться и дарить новые победы

29 июня львовское "Динамо" — один из самых известных ватерпольных клубов Украины — торжественно отметило свое 75-летие. Это стало праздником не только для спортсменов, но и для всех, кто причастен к становлению команды.

Григорий Козловский, почетный президент ФК "Рух" Львов, отметил огромный успех "Динамо", которого удалось достичь за 75 лет. Также он надеется, что у клуба есть будущее, ведь здесь люди живут "сердцем, чтобы развивать и умножать славу команды".

Гостей юбилейных торжеств ждали интерактивная и печатная фотовыставка исторических и знаковых моментов львовского "Динамо". Выставка трофеев, одержанных клубом за все эти годы, свидетельствует о неустанной жажде команды к победе. Также на праздновании погасили марку, которую клуб разработал совместно с "Укроштой" специально к 75-летию. Это лишний раз подтвердило значимость "Динамо" для украинского спорта.

Президент Федерации водного поло Украины и почетный президент ВК "Динамо" Львов Александр Свищев поделился значительными достижениями клуба за годы его председательства: 7 чемпионских титулов, 8 Кубков Украины, 3 Суперкубка Украины, а также лидерство в Суперлиге сезона 2023/2024 и 7 титулов обладателя подряд. Кубок. Он выразил искреннюю благодарность всем поколениям "динамовцев" за их вклад в развитие спорта.

Во время торжеств Григорий Петрович Козловский и Александр Юрьевич Свищев вспомнили славный путь "Динамо", отметили его вклад в развитие украинского водного поло и поблагодарили ветеранов, тренеров и игроков разных поколений.

Этот праздник стал еще одним доказательством того, что "Динамо" Львов — не просто спортивный клуб, а настоящая легенда украинского водного поло, которая в течение 75 лет вдохновляет и объединяет людей.

Важно подчеркнуть, что Григорий Козловский и Александр Свищев — не только известные бизнесмены, но и искренние фанаты спорта, активно способствующие развитию "Динамо" и украинского спорта в целом.

Александр Свищев и Григорий Козловский – настоящие двигатели развития украинского спорта. Издание "Обозреватель" отметило Александра Свищева и Григория Козловского, включив их в рейтинг 10 лучших бизнесменов Западной Украины, которые вносят значительный вклад в развитие спорта региона.