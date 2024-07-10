Григорій Козловський та Олександр Свіщов активно займаються розвитком українського спорту та докладають максимум зусиль, щоб українські спортсмени мали можливість розвиватись і дарувати нові перемоги

29 червня львівське "Динамо" — один з найвідоміших ватерпольних клубів України — урочисто відзначило своє 75-річчя. Це стало святом не лише для спортсменів, а й усіх, хто причетний до становлення команди.

Григорій Козловський, почесний президент ФК "Рух" Львів, наголосив на величезному успіху "Динамо", котрого вдалося досягнути за 75 років. Також він сподівається, що у клубу є майбутнє, адже тут люди живуть "серцем, аби розвивати і примножувати славу команди".

На гостей ювілейних урочистостей чекали інтерактивна та друкована фотовиставка історичних та знакових моментів львівського "Динамо". Виставка трофеїв, здобутих клубом за всі ці роки, свідчить про невпинну жагу команди до перемоги. Також на святкуванні погасили марку, котру клуб розробив спільно з "Укроштою" спеціально до 75-річчя. Це зайвий раз підтвердило значущість "Динамо" для українського спорту.

Президент Федерації водного поло України та почесний президент ВК "Динамо" Львів Олександр Свіщов поділився значними досягненнями клубу за роки його головування: 7 чемпіонських титулів, 8 Кубків України, 3 Суперкубки України, а також лідерство у Суперлізі сезону 2023/2024 та 7 поспіль титулів володаря Кубку. Він висловив щиру вдячність усім поколінням "динамівців" за їхній внесок у розвиток спорту.

Під час урочистостей Григорій Петрович Козловський та Олександр Юрійович Свіщов згадали славний шлях "Динамо", відзначили його внесок у розвиток українського водного поло та подякували ветеранам, тренерам та гравцям різних поколінь.

Це свято стало ще одним доказом того, що "Динамо" Львів" — не просто спортивний клуб, а справжня легенда українського водного поло, яка протягом 75 років надихає та об'єднує людей.

Важливо підкреслити, що Григорій Козловський та Олександр Свіщов — не лише відомі бізнесмени, але й щирі фанати спорту, які активно сприяють розвитку "Динамо" та українського спорту загалом.

Олександр Свіщов і Григорій Козловський справжні двигуни розвитку українського спорту. Видання "Обозреватель" відзначило Олександра Свіщова та Григорія Козловського, включивши їх до рейтингу 10 кращих бізнесменів Західної України, які роблять значний внесок у розвиток спорту регіону.