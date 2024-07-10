Четверка "лидеров": в каких областях Украины больше всего уклонистов

В Украине около 5−6 млн человек, пригодных для прохождения службы

За 2023 и половину 2024 года больше всего уклонистов от воинской службы зафиксировано во Львовской области. В целом зарегистрировано 85,5 тысячи сообщений о Территориальных центров комплектования о розыске мужчин, которые уклоняются от службы.

Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны, предоставленные юристу Роману Лихачеву. Документ появился в распоряжении издания NV.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны ТЦК составили более 180 тыс. админпротоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 тыс. сообщений о розыске уклонистов. По словам адвоката, эта статистика демонстрирует, в частности, "пропускную способность составления админпротоколов" работниками ТЦК.

В каких областях больше всего уклонистов:

Закарпатская: 54,2 тыс.

Ивано-Франковская: 33,3 тыс.

Тернопольская: 28,7 тыс.

Хмельницкая: 20,5 тыс.

В 2022 году ТЦК составило 55,68 тыс. протоколов за нарушение правил воинского учета (ст. 210, 210−1 Кодекса об административных правонарушениях) и порчу военно-учетных документов или их потерю по неосторожности (ст. 211). Больше всего их в:

Житомирской области (почти 4,9 тыс.),

Киеве (4,25 тыс.),

Волынской (4,1 тыс.)

Закарпатской (4 тыс.) областях.

Всего с нарушителей было взыскано 49,29 млн грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Госпогранслужбе рассказали, сколько уклонистов ежедневно штурмуют границу. Большую часть из них удается задерживать.