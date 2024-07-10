Четверка "лидеров": в каких областях Украины больше всего уклонистов
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В Украине около 5−6 млн человек, пригодных для прохождения службы
За 2023 и половину 2024 года больше всего уклонистов от воинской службы зафиксировано во Львовской области. В целом зарегистрировано 85,5 тысячи сообщений о Территориальных центров комплектования о розыске мужчин, которые уклоняются от службы.
Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны, предоставленные юристу Роману Лихачеву. Документ появился в распоряжении издания NV.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны ТЦК составили более 180 тыс. админпротоколов на нарушителей воинского учета и подали более 400 тыс. сообщений о розыске уклонистов. По словам адвоката, эта статистика демонстрирует, в частности, "пропускную способность составления админпротоколов" работниками ТЦК.
В каких областях больше всего уклонистов:
- Закарпатская: 54,2 тыс.
- Ивано-Франковская: 33,3 тыс.
- Тернопольская: 28,7 тыс.
- Хмельницкая: 20,5 тыс.
В 2022 году ТЦК составило 55,68 тыс. протоколов за нарушение правил воинского учета (ст. 210, 210−1 Кодекса об административных правонарушениях) и порчу военно-учетных документов или их потерю по неосторожности (ст. 211). Больше всего их в:
- Житомирской области (почти 4,9 тыс.),
- Киеве (4,25 тыс.),
- Волынской (4,1 тыс.)
- Закарпатской (4 тыс.) областях.
Всего с нарушителей было взыскано 49,29 млн грн.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Госпогранслужбе рассказали, сколько уклонистов ежедневно штурмуют границу. Большую часть из них удается задерживать.