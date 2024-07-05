Бегство провалилось: пограничники поймали прыгунишку-уклониста, который хотел незаконно попасть в Польшу (фото)

Его привлекли к административной ответственности

Вблизи польской границы мужчина спрыгнул с поезда, чтобы нелегально попасть в Польшу. В результате разбил голову и сломал ногу.

Он это сделал по совету одного анонимного Telegram-канала. Об этом сообщает Госпогранслужба. Травмированного мужчину спасли пограничники – со сломанной ногой и разбитой головой он лежал у железнодорожного пути в 2 км от границы с Польшей.

Мужчина после оказания медицинской помощи рассказал, что спрыгнул с поезда Киев-Чоп. Чтобы незаконно пересечь границу, мужчина запасся туристическим снаряжением – спальником, карематом, трекинговыми кроссовками, дождевиком и веревкой.

Вместо этого "путешествие" завершилось в карете скорой помощи, которую ему вызвали пограничники. Также его привлекли к админответственности.

Человек хотел незаконно пересечь границу

Пытался попасть в Польшу, но попал в больницу

Ранее Телеграф писал, что в Украине выпустили мобильную программу под названием Тиса. Речь идет о той же реке, в которой каждый раз находят тела утопленников. В Госпогранслужбе уже отреагировали на программу.