Четвірка "лідерів": у яких областях України найбільше ухилянтів

В Україні близько 5-6 млн осіб, придатних для проходження служби

За 2023 та половину 2024 року найбільше ухилянтів від військової служби зафіксовано у Львівській області. Загалом зареєстровано 85,5 тисяч повідомлень про Територіальні центри комплектування про розшук чоловіків, які ухиляються від служби.

Про це свідчать дані Міністерства оборони, надані юристу Роману Лихачову. Документ з’явився у розпорядженні видання NV.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни ТЦК становили понад 180 тис. адмінпротоколів на порушників військового обліку та подали понад 400 тис. повідомлень про розшук ухилянтів. За словами адвоката, ця статистика демонструє, зокрема, "пропускну спроможність складання адмінпротоколів" працівниками ТЦК.

В яких областях найбільше ухилянтів:

Закарпатська: 54,2 тис.

Івано-Франківська: 33,3 тис.

Тернопільська: 28,7 тис.

Хмельницька: 20,5 тис.

У 2022 році ТЦК становило 55,68 тис. протоколів за порушення правил військового обліку (ст. 210, 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення) та псування військово-облікових документів або їх втрату з необережності (ст. 211). Найбільше їх у:

Житомирської області (майже 4,9 тис.),

Києві (4,25 тис.),

Волинській (4,1 тис.)

Закарпатській (4 тис.) областях.

Загалом із порушників було стягнуто 49,29 млн грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Держприкордонслужбі розповіли, скільки ухилянтів щодня штурмують кордон. Більшість із них вдається затримувати.