"Мирный вояж" продолжается? Орбан после саммита НАТО снова едет к Трампу говорить об Украине

Трамп якобы не просил Орбана заложить основу для какого-то мирного соглашения между Украиной и РФ

В четверг, 11 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом во Флориде. Стоит отметить, что эта встреча состоится менее чем через неделю после его встречи с лидером РФ Владимиром Путиным в Москве.

О планах венгерского премьера сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Издание уточняет, что Орбан отправится на курорт Трампа Мар-а-Лаго сразу после завершения саммита НАТО в Вашингтоне.

По словам одного из собеседников агентства, Трамп не просил венгерского лидера заложить основу для какого-то мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Bloomberg отмечает, что между венгерским и американским политиками сложились тесные отношения. В марте Орбан уже посещал Мар-а-Лаго. Экс-президент США устроил премьеру Венгрии экскурсию по своей резиденции, ужин с бывшей первой леди Меланией Трамп, часовую встречу со старшими помощниками и музыкальное выступление группы, исполнявшей песни Роя Орбисона.

Напомним, что экс-президент США обещал в случае победы на выборах добиться "прекращения войны" в Украине еще до вступления в должность в январе 2025 года. Трамп также говорил, что у него на это уйдут "24 часа".

"Мирное" турне Виктора Орбана

2 июля Виктор Орбан посетил Украину впервые за 12 лет. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Венгерский премьер предложил ему в одностороннем порядке "прекратить огонь" ради старта переговоров с РФ о мире. Он заявил, что мирные инициативы Украины "требуют много времени". Орбан попросил Зеленского подумать над его предложением. В Офисе президента предложение венгерского политика сразу отставили в сторону.

Далее, 5 июля Орбан официально прибыл в Москву, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Следует отметить, что согласно заявлению президента Совета ЕС Шарля Мишеля, Венгрия как председательствующая страна в Совете Европы с 1 июля не имеет мандата на переговоры от имени ЕС с Россией.

Спустя несколько дней, 8 июля Орбан прибыл с визитом в Пекин, во время которого обсудил с Си Цзиньпином свой "мирный план".

Затем 10 июля Орбан встретился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне. Он попросил поддержать его инициативу.

Ранее "Телеграф" сообщил, когда, по мнению Орбана, начнутся мирные переговоры, и что об этом думают Путин и Си Цзиньпин.