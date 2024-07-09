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Путин подставил Орбана ударом по "Охматдету": Кулеба рассказал, что теперь будет с мирными инициативами Венгрии

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Андрей Мулько Андрей Мулько
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Удар по "Охматдету"
Удар по "Охматдету". Фото Коллаж "Телеграфа"

Украина сообщила венгерскому премьеру свою позицию

Российский диктатор Владимир Путин подставил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ракетным ударом по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Теперь венгерскому премьеру будет труднее вести переговоры.

Об этом в эфире телеканала "Мы — Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он напомнил, что сразу после визита в Киев Орбан посетил Москву, а затем улетел в Китай.

По словам главы МИД, венгерский премьер говорит о прекращении огня, а в это время Путин наносит массированный удар по украинским городам и убивает десятки человек. Кулеба отметил, что тем самым российский диктатор ставит в затруднительное положение Орбана. Министр отметил, что на фоне удара россиян по Украине венгерскому премьеру будет гораздо труднее продвигать нарратив, что Путин якобы готов к урегулированию.

"Наша позиция очень четкая и была доведена до Орбана в Киеве. Она состоит из двух элементов: никаких договоренностей об Украине без Украины. Вторая — единственная и безальтернативная основа для прекращения войны — это инициированная Украиной Формула мира, которая базируется на принципах устава ООН и уважения к территориальной целостности Украины", — добавил Кулеба.

По его словам, обо всем остальном Украина готова разговаривать. В то же время министр подчеркнул, что вышеупомянутые два принципа неприкосновенны.

"С венграми нужно продолжать говорить, они — наши соседи, они члены ЕС и НАТО. Говорить откровенно, и мы это делаем, говорим то, что мы считаем неправильным, говорим то, что мы считаем правильным, но эти принципы никто не нарушит" , – подытожил Кулеба.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве и последующего визита в Москву к диктатору Владимиру Путину направил секретное письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. В нем он рассказал об уверенности российского "президента" в поражении Украины.

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#Владимир Путин #Охматдет #Виктор Орбан