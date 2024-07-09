Брюссель раздражен действиями Орбана: как ЕС может поставить Венгрию на место

Председательство Венгрии в ЕС может резко закончиться

Активность венгерского премьера Виктора Орбана на международной арене начинает раздражать других членов Евросоюза. Не исключено, что его "самодеятельность" приведет к тому, что Будапешт потеряет председательство в ЕС.

Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники. Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель уже раскритиковали Орбана за то, что тот пытается действовать от лица всего союза, хотя уполномочен представлять лишь свою страну.

Источники издания говорят, что европейские страны были раздражены тем, что Орбан использует адаптацию лозунга трампистов "Make Europe Great Again" ("Сделаем Европу снова великой"), однако встреча с российским диктатором затмила даже это.

"С такой встречей председательство заканчивается, так и не начавшись по-настоящему", — рассказал источник издания.

Еще один источник отметил, что напряжение вырастет еще сильнее, поскольку Венгрия скорее всего будет блокировать финансирование закупки оружия ЕС для Украины во время заседания Совета по иностранным делам, 20 июля.

Как сообщил старший научный сотрудник немецкого фонда Маршалла Даниэль Хегедуш, если ЕС действительно захочет прекратить "троллинг со стороны Орбана", то это может произойти за несколько недель согласием четырех пятых голосов в Евросовете.

Напомним, Орбан 2 июля неожиданно посетил Киев, где впервые с начала российского вторжения провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На этом он не остановился и уже 5 июля оказался в Москве, где поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным. 7 июля стало известно, что после этого он отправился в Китай и сразу после этого полетит в Вашингтон.