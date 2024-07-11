"Мирний вояж" триває? Орбан після саміту НАТО знову їде до Трампа говорити про Україну

Трамп нібито не просив Орбана закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та РФ

У четвер, 11 липня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у Флориді. Варто зазначити, що ця зустріч відбудеться менш як через тиждень після його зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним у Москві.

Про плани угорського прем’єра повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела. Видання уточнює, що Орбан вирушить на курорт Трампа Мар-а-Лаго одразу після завершення саміту НАТО у Вашингтоні.

За словами одного із співрозмовників агентства, Трамп не просив угорського лідера закласти основу для якоїсь мирної угоди між Києвом та Москвою.

Bloomberg зазначає, що між угорським та американським політиками склалися тісні стосунки. У березні Орбан вже відвідував Мар-а-Лаго. Експрезидент США влаштував прем’єру Угорщини екскурсію своєю резиденцією, вечерю з колишньою першою леді Меланією Трамп, годинну зустріч зі старшими помічниками та музичний виступ гурту, який виконував пісні Роя Орбісона.

Нагадаємо, що експрезидент США обіцяв у разі перемоги на виборах "припинити війну" в Україні ще до вступу на посаду у січні 2025 року. Трамп також казав, що у нього на це підуть "24 години".

"Мирне" турне Віктора Орбана

2 липня Віктор Орбан відвідав Україну вперше за 12 років. У Києві він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Угорський прем’єр запропонував йому в односторонньому порядку "припинити вогонь" заради старту переговорів із РФ про мир. Він заявив, що мирні ініціативи України "вимагають багато часу". Орбан попросив Зеленського подумати над його пропозицією. В Офісі президента пропозицію угорського політика одразу відставили убік.

5 липня Орбан офіційно прибув до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Слід зазначити, що згідно із заявою президента Ради ЄС Шарля Мішеля, Угорщина як головуюча країна у Раді Європи з 1 липня не має мандату на переговори від імені ЄС із Росією.

Через кілька днів, 8 липня , Орбан прибув з візитом до Пекіна, під час якого обговорив із Сі Цзіньпіном свій "мирний план".

Потім 10 липня Орбан зустрівся з лідером Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Вашингтоні. Він попросив підтримати його ініціативу.

Раніше "Телеграф" повідомив, коли, на думку Орбана, розпочнуться мирні переговори і що про це думають Путін і Сі Цзіньпін.