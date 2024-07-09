После встречи с Зеленским и Путиным: Орбан отправил секретное письмо руководству ЕС, в сети волна хейта

Венгерский премьер скупо упоминает позицию Владимира Зеленского, но в то же время взгляды Путина описывает подробно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве и последующего визита в Москву к диктатору Владимиру Путину отправил секретное письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю. В нем он рассказал об уверенности российского "президента" в поражении Украины.

Об этом говорится в расследовательском проекте "Система". Отмечается, что письмо датировано 5 июля и отправлено из Азербайджана, куда Орбан направился после встречи с Путиным.

Журналисты получили это письмо от европейского чиновника. Его подлинность подтвердили его два высокопоставленных лица из ЕС.

Так, Виктор Орбан пишет, что во время поездок в Украину и Россию не выступал от имени всего ЕС, а только лишь хотел узнать позицию воюющих сторон. В материале отмечается, что венгерский премьер скупо упоминает позицию Владимира Зеленского, но в то же время взгляды Путина описывает подробно.

По информации Орбана, которую он изложил в письме, российские власти уверены, что "время не на стороне Украины, а на стороне российских сил". Он также уточнил, что во время беседы Путин не упоминал о российских потерях на фронте, но в то же время многое говорил о своих подсчетах потерь с украинской стороны.

"Президент России был удивлен тем, что президент Украины отверг временное прекращение огня. По словам президента России, они готовы рассмотреть любое предложение о прекращении огня, которое не послужит скрытой передислокации и перегруппировке украинских сил", — написал Орбан.

В письме он также указал, что Киев и Москва готовы к мирным переговорам только с участием обеих сторон. После саммита мира в Швейцарии Украина заявила, что на следующий саммит пригласит Россию. Это единственный момент в письме, когда Орбан детально пересказывает позицию Украины по переговорам.

Реакция социальных сетей

В сети ожидаемо началась волна хейта в сторону венгерского премьера. Пользователи возмущены его позицией и такими отношениями с российским диктатором, из-за которого в Украине идет кровавая война.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в одном из последних интервью Виктор Орбан заявил, что представить поражение России невозможно. Он заявил, что "Путин не может проиграть".