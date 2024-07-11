Боль всего мира: как "Охматдет" выглядит на третий день после ракетного удара (фото)

Отец девушки погиб во время удара по больнице

Новость о разрушении больницы "Охматдет" в Киеве, где лечат детей с серьезными заболеваниями, разлетелась по всему миру и фотографии с места происшествия показывают в своих соцсетях известные люди за рубежом. Спустя несколько дней после обстрела медучреждения, возле его стен все еще остаются завалы. Достоверно известно, что в тот день погибли три человека.

В настоящее время больница, в которой спасают тысячи детских жизней, остается разрушенной. В здании выбиты окна, а некоторые кабинеты буквально превратились в руины.

Снаружи сегодня "Охматдет" выглядит так:

"Телеграф" пообщался с девушкой по имени Елена, которая была в момент обстрела вместе со своим ребенком в больнице. Наш корреспондент Ян Доброносов сделал фото ее дочери в тот день после обстрела, и оно облетело сеть и попало на страницу немецкого дизайнера ФранкаПитера Вильда.

Елена рассказала, что она приехала из Кропивницкого. В "Охматдете" ее ребенку делали операцию. В день ракетного удара ее отец находился в больнице. К сожалению, мужчина погиб.

Отметим, что Елена рассказала другие подробности в интервью "Телеграфу", которое вскоре выйдет на нашем сайте.

Видеорепортаж Яна Доброносова с "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 июля стало известно о гибели ребенка, который пострадал во время обстрела "Охматдета". На момент ракетного удара он уже находился в критическом состоянии.