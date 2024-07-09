Всемирноизвестный дизайнер опубликовал снимок "Телеграфа" после удара по "Охматдету": подробности (фото)

Стилист давно выступает против российской войны в Украине

Известный немецкий дизайнер Франк Питер Вильде, который каждый день делает посты в поддержку Украины, показал снимок корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова. На снимке — маленькая пациентка больницы "Охматдет" в Киеве после российского удара.

Снимок Франк Питер Вильде опубликовал в своем Instagram 9 июля. Само фото пострадавшей девочки было сделано 8 июля, в первые часы после атаки.

Немецкий дизайнер покорил сеть своими "лифтолуками", в которых, к слову, часто использовал украинские атрибуты. После ракетного удара по национальной детской специализированной больнице "Охматдет" он показал новый снимок, на котором предстал на фоне флага Украины в белой рубашке. На груди вырезана 5-конечная звезда, а в руках дизайнер держал несколько фото последствий удара. Он осудил Россию за ее удар по детям и назвал страну террористическим государством.

Среди серии снимков, которые опубликовал дизайнер, фото снарядов ВСУ. На них написано "За Охматдет", которые ВСУ запустили в сторону российских оккупантов.

Напомним, что утром 8 июля Россия обстреляла Украину ракетами. Среди разрушенных объектов в Киеве оказалась и детская больница "Охматдет", в которой лечат раковых больных и другие серьезные заболевания. При этом в самой РФ заявили, что удар по больнице — якобы дело рук ВСУ. Власти страны-агрессора в очередной раз попытались оправдаться и заявить, что бьют "исключительно по военным объектам".

В МВД Украины заявили, что завершили разборы завалов в больнице. Всего 2 человека погибли, а еще 32 раненых, госпитализированы с травмами 8 детей. Удар по больнице был нанесен ракетой Х-101, в СБУ нашли доказательства.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что американская актриса Алиса Милано поддержала Украину после удара по "Охматдету". Она показала кадры обстрела и пострадавших.