Зарплаты в Украине вырастут: когда и на сколько ждать повышения

Работодатели вынуждены повышать зарплаты

Несмотря на то, что средняя зарплата в Украине выросла, результаты последних опросов свидетельствуют о том, что большинство украинцев недовольны своими доходами. Люди даже намерены уволиться, когда будет такая возможность.

Несмотря на повышение выплат работодателями из-за дефицита кадров, зарплаты все же не удовлетворяют потребности граждан, пишет OBOZ.UA. Ведь цены в стране растут с каждым днем.

В Украине из-за дефицита кадров темпы роста зарплат опережают все прогнозные уровни. Так, например, зарплаты выросли за год более чем на 40% сразу в трех областях. Речь идет о строительстве, гостинично-рестораном бизнесе и водном транспорте. Такая тенденция объясняется дефицитом кадров. Работодатели вынуждены платить больше для того, чтобы привлечь новых сотрудников.

Это подтверждают и в НБУ. Согласно отчету Нацбанка, предприятия и дальше испытывают нехватку рабочей силы. Это давит на зарплаты в частном секторе в сторону увеличения. Однако из-за отключения электроэнергии чувствуется сокращение экономической активности.

Несмотря на это, в охране, строительстве, производстве до сих пор ощущается значительный дефицит сотрудников. Наблюдается стойкое увеличение количества вакансий. При этомколичество ищущих работу выросло незначительно.

На значительный дефицит кадров жалуются представители бизнеса. Глава Ассоциации ресторанов и гостиниц Днепра Елена Булах в комментарии OBOZ.UA отметила, что искать персонал стало втрое тяжелее. Ведь многие женщины уехали за границу. Мужчины защищают страну в составе ВСУ. "Оставшиеся часто хотят неаргументированные зарплаты ", — жалуется Булах.

Так что работодателям приходится повышать зарплаты.

Согласно последним данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 18,9 тыс. грн. в месяц. Это на 22,5% больше, чем было в первом квартале 2023 года.

В 2024 году, если прогнозы по средней зарплате и курсу доллара, заложенные в бюджет на этот год, реализуются, средняя зарплата достигнет 536 долларов.

Согласно обновленному макропрогнозу Кабмина, средняя зарплата в следующем году составит более 24,3 тыс. грн. Уже в 2026 году средняя зарплата составит почти 28,2 тыс. грн, а в 2027-м – 32,5 тыс. грн.

Этот прогноз разработан с учетом бюджетной декларации, согласно которой минимальную зарплату должны заморозить на три года.

В то же время минимальная пенсия будет расти так: в следующем году на 229 грн до 2590 грн, в 2026 – до 2846 грн, а в 2027 – до 3074 грн.

Средняя зарплата в долларах в следующем году может составить 542 доллара, а в 2026 — достичь отметки в 606 долларов.

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