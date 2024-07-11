Готовы взять пенсионеров и выдать бронь военнообязанным: в Украине ищут водителей на солидную зарплату

В основном, работа будет на территории Николаевской и Одесской областей

В Украине появляется все больше вакансий с бронью от мобилизации. В Николаеве ищут водителя категории СЕ, который не только будет забронирован, но и может рассчитывать на высокую оплату труда.

Соответствующая вакансия размещена на популярном сайте для поиска работы. Работодатель ищет сотрудника на полную занятость и обещает зарплату от 35 000 до 65 000 в зависимости от результатов работы.

Предприятие ищет водителя на автомобиль зерновозной сцепки для официального трудоустройства, оно готово взять ветерана или пенсионера. Военнообязанных бронируют от мобилизации. Необходимый опыт работы — от 1 года.

Работодатель предлагает гибкий график работы. Основные направления работы Николаевская и Одесская области, но иногда возможны командировки по всей территории Украины. Зарплата состоит из ставки + фиксированная оплата за рейс (в зависимости от расстояния перевозки груза) + суточных в размере 300 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве ищут охранника на видеонаблюдение в современный офисный центр с заработной платой от 50 000 гривен. Будущего сотрудника готовы забронировать от мобилизации.