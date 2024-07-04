Платят 4 гривны за 1 километр и дают бронь: в Украине водителям предлагают 80 тысяч зарплаты
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Опыт работы от 1 года
В Украине все больше появляется высокооплачиваемых вакансий, где мужчинам предлагают работу с бронью. Так, одна из компаний готова платить до 80 тыс. грн ежемесячно водителю грузовика.
Соответствующая вакансия появилась на одном из самых популярных сайтов для поиска работы. Основное условие трудоустройства – наличие прав категории С-Е и опыт вождения от 1 года.
Отмечается, что основная обязанность работника – перевозка груза на автомобиле на длинные расстояния по всей Украине.
Какие требования выдвигает компания
- порядочность;
- опыт работы от 1 года;
- наличие категории вождения С-Е;
- знание автомобиля.
Что предлагает работодатель
- ночные грузоперевозки по Украине;
- официальное трудоустройство;
- бронь;
- заработная плата 4 грн за 1 км.
Расход на дизельное горючее и заправку фиксирован 32 л на 100 км. Обслуживание служебных машин только на АЗС WOG. Компания перевозит за один рейс до 10-15 тонн. В течение месяца водитель проезжает 10 000 –16 000 км, но возможно и больше.
Работники ездят на грузовиках DAF. В компании добавляют, что также ищут экипажи с двумя водителями на длинные расстояния.
Водитель не ремонтирует авто, это происходит только на СТО.
Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве предлагают работу с бронью от мобилизации, без опыта и с зарплатой от 50 тысяч гривен.