Платят 4 гривны за 1 километр и дают бронь: в Украине водителям предлагают 80 тысяч зарплаты

Опыт работы от 1 года

В Украине все больше появляется высокооплачиваемых вакансий, где мужчинам предлагают работу с бронью. Так, одна из компаний готова платить до 80 тыс. грн ежемесячно водителю грузовика.

Соответствующая вакансия появилась на одном из самых популярных сайтов для поиска работы. Основное условие трудоустройства – наличие прав категории С-Е и опыт вождения от 1 года.

Отмечается, что основная обязанность работника – перевозка груза на автомобиле на длинные расстояния по всей Украине.

Какие требования выдвигает компания

порядочность;

опыт работы от 1 года;

наличие категории вождения С-Е;

знание автомобиля.

Что предлагает работодатель

ночные грузоперевозки по Украине;

официальное трудоустройство;

бронь ;

; заработная плата 4 грн за 1 км.

Расход на дизельное горючее и заправку фиксирован 32 л на 100 км. Обслуживание служебных машин только на АЗС WOG. Компания перевозит за один рейс до 10-15 тонн. В течение месяца водитель проезжает 10 000 –16 000 км, но возможно и больше.

Работники ездят на грузовиках DAF. В компании добавляют, что также ищут экипажи с двумя водителями на длинные расстояния.

Водитель не ремонтирует авто, это происходит только на СТО.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве предлагают работу с бронью от мобилизации, без опыта и с зарплатой от 50 тысяч гривен.