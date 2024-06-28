В Раде предлагают поднять зарплату помощникам нардепов уже с 1 июля: на сколько вырастет выплата

Реализация проекта не потребует дополнительных финансовых затрат

В Верховной Раде предлагают повысить заработную плату помощников-консультантов народных депутатов. В настоящее время фонд оплаты труда составляет 88 тысяч, его предлагают повысить до 132 тысяч гривен.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины. Отмечается, что этот проект зарегистрировала председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

К вышеуказанному проекту постановления прикреплена объяснительная записка, в которой указано, что народный депутат может иметь до 31 помощника-консультанта. Но фонд оплаты труда на всех помощников-консультантов, работающих по срочному трудовому договору, составляет 88,4 тысячи грн в месяц в 2024 году.

"Это приводит к потере устойчивости системы сопровождения законотворческого процесса и усложняет содержание профессионального персонала народными депутатами Украины", — говорится в документе.

В постановлении выдвинуто предложение установить с 1 июля 2024 месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины в размере 43,8 прожиточных минимумов (с 29,2), установленных для трудоспособных лиц на 1 января 2024 года.

В то же время инициатор постановления уверяет, что реализация проекта не потребует дополнительных финансовых и материальных расходов за счет государственного бюджета Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что Рада готовит обращение к Правительству из-за футболок, украинцы возмущены.