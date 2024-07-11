Зарплати в Україні зростуть: коли та на скільки чекати підвищення

Роботодавці вимушені підвищувати зарплати

Не дивлячись на те, що середня зарплата в Україні зросла, результати останніх опитувань свідчать про те, що більшість українців незадоволені своїми доходами. Люди навіть мають намір звільнитися, коли буде така нагода.

І хоча зарплати значно зростають через дефіцит кадрів, вони все ж не задовольняють потреби працівників, пише OBOZ.UA. Адже ціни в країні ростуть з кожним днем.

В Україні через дефіцит кадрів темпи зростання зарплат випереджають усі прогнозні рівні. Так, наприклад, зарплати зросли за рік більш ніж на 40% одразу в трьох сферах. Мова йде про будівництво, готельно-ресторанний бізнес і водний транспорт. Така тенденція пояснюється дефіцитом кадрів. Роботодавці вимушені платити більше для того, щоб привабити нових співробітників.

Це підтверджують і в НБУ. Згідно звіту Нацбанку, підприємства й надалі відчувають брак робочої сили. Це тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення. Однак, через відключення електроенергії відчувається скорочення економічної активності.

Попри це, в охороні, будівництві, на виробництві досі відчувається значний дефіцит співробітників. Спостерігається стійке збільшення кількості вакансій. При цьому кількість тих, хто шукає роботу, зросла незначно.

На значний дефіцит кадрів жаліються і представники бізнесу. Голова Асоціації ресторанів та готелів Дніпра Олена Булах у коментарі OBOZ.UA зазначила, що шукати персонал стало втричі важче. Адже багато жінок виїхали за кордон. Чоловіки захищають країну в складі ЗСУ. "Ті, хто залишився, часто хочуть неаргументовані зарплати", – скаржиться Булах.

Тож роботодавцям доводиться підвищувати зарплати.

Згідно з останніми даними Держстату, середня зарплата в Україні становить 18,9 тис. грн на місяць. Це на 22,5% більше, ніж було в першому кварталі 2023-го.

У 2024 році, якщо прогнози щодо середньої зарплати й курсу долара, які закладено в бюджет на цей рік, реалізуються, середня зарплата сягне 536 доларів.

Згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата наступного року сягне більш як 24,3 тис. грн. Вже у 2026-му середня зарплата становитиме майже 28,2 тис. грн, а у 2027-му – 32,5 тис. грн.

Цей прогноз розроблено з урахуванням бюджетної декларації, згідно з якою мінімальну зарплату мають заморозити на три роки.

Водночас мінімальна пенсія зростатиме так: наступного року на 229 грн до 2590 грн, у 2026-му – до 2846 грн, а у 2027-му – до 3074 грн.

Середня зарплата в доларах наступного року може становити 542 долари, а у 2026-му досягти позначки в 606 доларів.

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