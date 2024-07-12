Жара приближается к историческому максимуму, но кое-где ее "разбавят" дожди: прогноз до конца недели

Лето подходит к экватору

В Украине продолжает стоять очень жаркая погода, местами столбики термометров могут подниматься до 41 градуса. Но несколько областей немного освежат дожди.

"11-15 июля в большинстве областей сильная жара: максимальная температура днем ​​составит 35-38°; в южных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях местами чрезвычайная жара 40-41°, что близко к абсолютным максимумам температуры, зафиксированным в Украине за всю историю наблюдений. Для Украины абсолютный максимум температуры составляет 42° и был зафиксирован в Луганской области 12 августа 2010 года", — сообщили в Украинском гидрометцентре.

Итак, в пятницу, 12 июля, столбики термометров поднимутся до +32 +39 градусов. При этом на Волыни, Львовщине, Ивано-Франковщине и в Черновицкой области пройдут хоть и кратковременные, но дожди. На остальной территории страны без осадков.

В субботу, 13 июля, дожди с грозами прогнозируются в тех же областях, но захватят и Закарпатье. Ночью градусники покажут 21-25 градус выше нуля, днем воздух раскалится до 29-39 градусов с отметкой "плюс".

В воскресенье, 14 июля, осадки снова освежат те же области, что и в предыдущие дни, на остальной части страны без дождей. Ночью столбики термометров покажут +20 +24 градуса, днем прогнозируется 32-39 градусов выше нуля.

Как писал "Телеграф", в Государственной службе Украины по вопросам труда напоминают, какой должна быть продолжительность рабочего дня в такую жару. Верхний предел температуры на рабочих местах в помещениях — температура +28 градусов.