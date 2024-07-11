Отключения света 12 июля: каким областям не повезет больше всего

Облэнерго будут применять сразу несколько очередей одновременно

В пятницу, 12 июля, в Украине продолжат действовать графики отключения света. Ограничения потребления электроэнергии будут на протяжении всех суток.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". В вечернее время будут отключать сразу четыре очереди.

"С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди", — говорится в сообщении.

В ДТЕК тем временем добавили, что в Киеве, а также Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток.

Отметим, что у графиков есть три категории: свет есть (отмечено белым), света нет (серый цвет), отключения возможны в случае необходимости (отмечено светло-серым). Потребители разделены на шесть групп, у которых поочередно отключают свет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, когда в Украине улучшится ситуация с отключениями света. По его словам, одной из причин станет спад жары.