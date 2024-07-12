Спека наближається до історичного максимуму, але подекуди її "розбавлять" дощі: прогноз до кінця тижня

Літо підходить до екватора

В Україні продовжує стояти дуже спекотна погода, місцями стовпчики термометрів можуть підніматися до 41 градуса. Але кілька областей трохи освіжать дощі.

"11-15 липня у більшості областей сильна спека: максимальна температура вдень становитиме 35-38°; у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями надзвичайна спека 40-41°, що близько до абсолютних максимумів температури, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень. Для України абсолютний максимум температури становить 42° та був зафіксований у Луганській області 12 серпня 2010 року", — повідомили в Українському гідрометцентрі.

Отже, у п’ятницю, 12 липня, стовпчики термометрів піднімуться до +32 +39 градусів. При цьому на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині та Чернівецькій області пройдуть хоч і короткочасні, але дощі. На решті території країни без опадів.

У суботу, 13 липня, дощі з грозами прогнозуються у тих самих областях, але захоплять і Закарпаття. Вночі градусники покажуть 21-25 градусів вище нуля, вдень повітря розжариться до 29-39 градусів з позначкою "плюс".

У неділю, 14 липня, опади знову освіжать ті самі області, що й у попередні дні, на решті країни без дощів. Вночі стовпчики термометрів покажуть +20 +24 градуси, вдень прогнозується 32-39 градусів вище за нуль.

Як писав "Телеграф", у Державній службі України з питань праці нагадують, якою має бути тривалість робочого дня у таку спеку. Верхня межа температури на робочих місцях у приміщеннях – температура +28 градусів.