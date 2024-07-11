Аномальная жара задерживается: где в Украине она будет наименьшей

В некоторых регионах все равно будет очень жарко

В последние дни в Украине удерживается аномальная жара, а в некоторых регионах температура воздуха уже поднималась выше +40 градусов. Однако такая погода не торопится покидать нашу страну.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в материале: "В Украину идет жара 42 градуса, но некоторым регионам повезет".

По его словам, во второй декаде месяца продлится период сильной жары. Синоптик подчеркнул, что это будет особенно ощущаться в центральных, южных и восточных областях.

В то же время Кибальчич отметил, что традиционно более комфортные погодные условия будут складываться в западных регионах Украины. По его прогнозу, здесь жаркая погода продлится недолго и периодически будут проходить кратковременные грозовые дожди, иногда в сопровождении шквалов и града. Но все равно средняя температура сохранится стабильно выше нормы, подчеркнул синоптик.

Напомним, народный синоптик из Волыни Владимир Деркач в эксклюзивном прогнозе для "Телеграфа" рассказал, какой погоды ждать: "Нетипичное лето-2024 на фоне погодных рекордов: народный синоптик дал подробный прогноз".