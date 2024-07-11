Жара диктует свои условия: в Гоструде рассказали, сколько должен длиться рабочий день в зной

Работа при температуре +37°C по показателям микроклимата считается экстремальной

В Украине продолжает держаться жаркая погода, которая, в частности, привела к внедрению жестких графиков отключений света. Вместе с тем, в Государственной службе Украины по вопросам труда напоминают, какой должна быть продолжительность рабочего дня в такую жару.

Об этом написала народная депутат Украины Галина Третьякова. Сообщение сделала в своем аккаунте в Facebook.

"Верхний предел температуры на рабочих местах — температура +28ºС. Так, суммарная продолжительность работ при температуре свыше +28°С не должна превышать 4-5 часов в смену", — написала депутат.

При этом согласно нормам Гоструда, если работа осуществляется на улице, и при температуре наружного воздуха + 35°C и выше продолжительность периодов безопасной работы должна составлять 15-20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут в охлаждаемых помещениях.

Работа при температуре наружного воздуха свыше +37°C по показателям микроклимата опасна. В этом случае не рекомендуется проводить работы на открытом воздухе. Работодателям следует изменить порядок рабочего дня и перенести часы работы на утреннее и вечернее время.

К слову, в четверг, 11 июля в Днепре было аномально жарко: местные жарили яйца и камни, а машины превратились в духовые шкафы.