Не помогайте врагу: в ДТЭК интересно прокомментировали митинг из-за отключения на Днепропетровщине

Обновленные графики в Днепре и области – единственный выход, чтобы знать и видеть график при текущем дефиците электроэнергии

В ДТЭК официально прокомментировали сегодняшний митинг в Каменском. Энергетики просят не участвовать в российских провокациях.

Ответ от ДТЭК на события в Днепропетровской области получила редакция " Sobitie ". "Днепровские электросети" обнародовали официальную позицию по ситуации с отключениями света в Каменском.

Там пишут, что отключение света в Каменском, как и во всей стране, – вынужденный шаг. Причиной этого есть разрушение россиянами энергосистемы страны.

Позиция ДТЭК Днепровские электросети

"В результате ракетных ударов выведена из строя основная часть генерирующих мощностей. В том числе – тепловые станции в Днепропетровской области. Поэтому энергетики вынуждены применять графики отключений, чтобы не допустить системную аварию в энергетической системе.

НЭК "Укрэнерго" доказывает достаточно высокие ограничения, которые ДТЭК "Днепровские электросети" обязано соблюдать.

Обновленные графики в Днепре и области – единственный выход, чтобы знать и видеть график при текущем дефиците электроэнергии. По новым графикам, применяемым в области с 24 июня, есть серая зона, которая длится 4 часа, в которые свет гарантированно отключается, белая зона (2 часа) – когда свет гарантирован, и новая светло-серая в 3 часа – в этот период отключения возможен. Это позволяет балансировать в предоставленных НЭК "Укрэнерго" ограничениях. Старый график 4/4 уже невозможно было соблюдать из-за большого дефицита электроэнергии и команды от НЭК отключать одновременно 3-4 очереди.

Со своей стороны, оператор системы распределения делает все необходимое, чтобы доступная электроэнергия распределялась справедливо между всеми жителями и предприятиями. Все очереди отключаются равномерно и со светом примерно одинаковый период в сутки. Графики применяются ко всем домам и улицам. Единственное исключение – объекты критической инфраструктуры. Причем мы завершили работы по отключению жилых домов от линий критических объектов.

Специалисты компании проверили адреса в Каменском, об отсутствии отключений по которым нам сообщила инициативная группа жителей. Было обнаружено, что к гостинице "Заря" (ныне "Рейкартс") применяются обычные графики отключения света (а если кто видит (!) там свет, это значит, что в отеле запустили генератор). По Парку Центрального графика начали применяться с понедельника, после того, как он был переключен с линии с критической инфраструктурой на отдельную линию. Часть домов по адресу: Беспалого, 1-А, была подключена вместе с критической инфраструктурой. Но сегодня уже проводятся работы по переводу на другие линии.

ДТЭК "Днепровские электросети" призывает к конструктиву. Митинги и спекуляции на теме света только помогают врагу дестабилизировать ситуацию в стране в условиях полномасштабной войны", – заявили в энергокомпании.

Добавим, что в Днепропетровской области 12 июля будут действовать почасовые графики отключения света. Подачу электроэнергии для бытовых потребителей будут ограничивать в течение суток с 00:00 до 24:00. В области есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. В какой группе отключений ваш дом можно проверить на сайте компании.

Напомним, в пятницу, 12 июля, в Каменском, что на Днепропетровщине люди вышли на протест из-за длительного отключения света. Митингующие собрались возле здания ДТЭК. Жители города заявляют, что у них нет света по 17 часов в сутки, поэтому требуют справедливых отключений электроэнергии.

Ранее мы писали, что член Координационного комитета Ukraine Facility Platform, бывшая советница министра энергетики Лана Зеркаль дала прогноз по ситуации в энергетике в Украине. Она рассказала, когда улучшится ситуация со светом.

А также "Телеграф" сообщал, что украинцам рассказали о самом плохом сценарии отключений света.