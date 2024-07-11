В Украине проверят справедливость графиков отключений света: какие области "под прицелом"

Есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения не совсем правильно применяли графики почасовых отключений

Госэнергонадзор углубленно проверит применение распределения графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях. Уже известен ряд областей, к которым будет пристальное внимание в ходе проверки.

Об этом сказал председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона "Единые новости". По его словам, Госэнергонадзор держит на постоянном контроле вопрос применения графиков почасовых отключений и уже обнаружены несколько областей, в которых, очевидно, в ближайшее время состоится углубленная проверка.

"На местах будет изучаться, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии", — отметил Слободян.

Он добавил, что по количеству жалоб в лидерах сейчас находится Днепропетровская область. Есть вероятность, что именно с этой области и начнутся проверки. После этого они пройдут еще в 5-6 регионах.

Графики почасовых отключений могут не соблюдаться по причине того, что на стабилизационные отключения приходятся аварийные, вызванные, в частности, жарой.

"В то же время, есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли графики почасовых отключений. Это мы тщательно проверим. По результатам будут выданы соответствующие предписания об устранении нарушений с рекомендациями по дальнейшему их избежанию", — пояснил Слободян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы негодуют из-за несправедливых отключений света. В ДТЕК ответили на возмущения граждан и объяснили причину.