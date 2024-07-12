Света не будет у 70% украинцев и это не предел: в "Укрэнерго" обновили график на 12 июля

Дефицит возрастает из-за жары

В пятницу, 12 июля, в Украине будут одновременно отключать свет у четырех очередей потребителей. В "Укрэнерго" планировали задействовать четыре очереди с 16:00, однако такие графики будут применяться с 14:00 в связи с ростом потребления из-за сильной жары.

"С 14:00 до 24:00 – для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди графиков почасовых отключений, в остальные часы – три очереди. Напоминаем, что потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области", — пояснили энергетики.

В "Укрэнерго" отметили, что сейчас потребление электроэнергии в стране находится на пике для летнего периода. Аномальная жара в Украине и Европе усугубила ситуацию с дефицитом энергии в украинской энергосистеме. Этот дефицит возник в результате массированных российских ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Ранее в компании поясняли, что когда одновременно отключают по четыре очереди потребителей (как будет с 14:00 12 июля), это более 12 часов ограничений в сутки. Три очереди — 12 часов, две — 8 часов ограничений, одна очередь — четыре часа без света в сутки.

Одновременное отключение пяти и шести очередей в Украине еще никогда не применялось. Если одновременно будут отключать по 5 очередей, подача электроэнергии сократится до 4 часов в сутки. Отключение шести очередей означает практически полное прекращение электроснабжения для всех бытовых потребителей.

Как сообщал "Телеграф", член Координационного комитета Ukraine Facility Platform, бывшая советница министра энергетики Лана Зеркаль дала прогноз по ситуации в энергетике в Украине. По ее словам, июль — очень тяжелый месяц в этом плане, улучшений нужно ждать в августе. Она также рассказала о ситуации осенью и зимой.