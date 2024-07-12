"Сидим голодные без света": в ДТЭК ответили на возмущение украинцев из-за несправедливых графиков

Женщина возмущенно высказалась касательно графиков

Украинцы продолжают выражать возмущение из-за длительного отключения света. Больше всего люди жалуются на отсутствие электричества в Днепропетровской области, где даже в пятницу, 12 июля, люди вышли на митинг под здание ДТЭК.

Так, под комментариями сообщения о стабилизационных отключениях в Днепропетровской области женщина написала комментарий по поводу того, что в Каменском есть свет по два часа в сутки. В ДТЭК Днепровские электросети ей ответили.

"Каменское, 4 группа. Еще раз прошу обратить внимание на проблему жителей четырнадцатиэтажек. В наших домах нет газоснабжения", — пишет возмущенная женщина.

По ее словам, жители дома не могут приготовить себе еду. А за 11 июля в Каменске, как утверждает автор комментария, света не было 14 часов.

"Свет включили в 20:30, следующее отключение с 22:00 до 5 утра. Это третий раз подряд, когда наши многоэтажные дома выключают на 7 часов. В то время как другие газифицированные дома из нашей группы выключают позже и включают раньше, или не выключают вообще", – обратилась она и добавила: "Скажите, пожалуйста, как можно за 2 часа успеть приготовить есть, постирать, покупаться всей семье и работать? Как можно выжить в таких условиях? Это геноцид украинского населения".

В ДТЭК ей ответили на комментарий. Там отмечали, что введение графика аварийных отключений связано с повреждением значительного количества генерирующих установок и дефицитом.

"НЭК Укрэнерго дает распоряжение ограничивать потребление электроэнергии согласно утвержденным графикам, которые согласованы с органами исполнительной власти и имеющихся лимитов потребления именно в тот период, когда дефицит в системе наибольший. По этой причине Общество не имеет возможности изменить график отключений по вашему объекту потребления", — говорится в ответе на комментарий женщины.

Добавим, что в Днепропетровской области 12 июля будут действовать почасовые графики отключения света. Подачу электроэнергии для бытовых потребителей будут ограничивать в течение суток с 00:00 до 24:00. В области есть высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. В какой группе отключений ваш дом можно проверить на сайте компании.

Напомним, в пятницу, 12 июля, в Каменском, что на Днепропетровщине люди вышли на протест из-за длительного отключения света. Митингующие собрались возле здания ДТЭК. Жители города заявляют, что у них нет света по 17 часов в сутки, поэтому требуют справедливых отключений электроэнергии.

Ранее Телеграф писал, что Госэнергонадзор углубленно проверит применение распределения графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях. Уже известен ряд областей, к которым будет пристальное внимание при проверке. По количеству жалоб в лидерах сейчас Днепропетровская область. Есть вероятность, что именно с этой области начнутся проверки. После этого они пройдут еще в 5-6 регионах.