"Все живое под угрозой перегрева": в ДТЭК оправдались за усиление отключений в жару

В Украине остается огромный дефицит электричества

В Украине из-за аномальной жары усилились отключения света, что для многих людей стало проблемой. Хотя энергетики заверяют, что делают все возможное, однако все чаще они подвергаются критике со стороны пользователей сети.

Очередной скандал разгорелся под постом ДТЭК в соцсети Facebook. Так одна из пользователей сети пожаловалась на то, что отключения света по графику в Никополе применяются сразу после аварийных, из-за чего электричества нет в течение длительного периода.

В компании ответили, что аварийные и стабилизационные отключения не связаны между собой, но это лишь подогрело дискуссию.

"У вас чем больше температура, тем больше отключения. А вы в курсе, что у человека тоже есть физиологический предел, нам тоже надо как-то охлаждаться. Или это эксперимент кто выживет? Сейчас все живое под угрозой от перегрева", — ответила пользователь Dasha TwoDoxie.

В ДТЭК ответили тем, что чем выше температура, тем выше дефицит, поскольку люди в это время включают кондиционеры, а также увеличивается расходы на поддержание низкой температуры в морозильном оборудовании.

Ранее Телеграф писал, что Госэнергонадзор углубленно проверит применение распределения графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях.