"Подсказал" позиции ВСУ прямо во время литургии: СБУ взялась за настоятеля Святогорской лавры (фото)

Ему грозит до 8 лет лишения свободы

Митрополит Святогорской лавры Арсений получил подозрение от Службы Безопасности Украины из-за того, что "подсказал" российским оккупантам позиции Вооруженных Сил Украины в Донецкой области. Подрывную деятельность он совершал во время литургии.

Об этом сообщает СБУ. Отмечается, что ему грозит до 8 лет лишения свободы.

"Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля Святогорской лавры УПЦ (МП) митрополита Арсения. По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области. Это произошло во время его литургии. Тогда викарий под видео адреса блокпостов украинских войск. Впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе телеграм-канала", — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом митрополит пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе. Но, по данным следствия, он еще до начала полномасштабного вторжения России высказывал прокремлевские нарративы по поводу войны в Украине. Об этом свидетельствуют неоднократные интервью викария, в которых он называл вооруженную агрессию РФ "гражданским конфликтом".

Митрополит Арсений

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Заметим, что перед тем, как о задержании клирика сообщила СБУ, об обысках у него информировал нардеп Артем Дмитрук.

"Союз православных журналистов сообщает со ссылкой на источник, что митрополита отвезли в Славянск на допрос, а затем повезут в Днепр для вынесения судебного решения", — отметил он.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве СБУ разоблачила и задержала российского агента, пытавшегося выявить и скорректировать вражеский огонь по украинским системам ПВО в Киевской и Черкасской областях. Злоумышленник, действовавший под видом продавца химии, прибыл в Украину накануне полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.