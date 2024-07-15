В Киеве впервые по новому стилю празднуют Крещение Руси: эксклюзивные фото и видео службы ПЦУ

Раньше этот праздник отмечался 28 июля

В понедельник, 15 июля, в Украине отмечается День крещения Киевской Руси-Украины. Впервые этот праздник отмечается именно в этот день, что связано с переходом Православной Церкви Украины на новый календарь.

Всеукраинскую молитву по случаю 1036-й годовщины Крещения Украины-Руси, дня памяти святого равноапостольного князя Киевского Владимира и Дня Украинской Государственности в Успенском соборе Киево-Печерской лавры провел Предстоятель ПЦУ Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. На богослужении побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, он сделал фото и видео торжественного события.

На молитву собралось много людей, храм был заполнен. Много было служителей Церкви, но также и большое количество мирян — и мужчин и женщин, разных возрастов.

Рядом с алтарем стоял и пятый президент Украины Петр Порошенко со своей женой Мариной. На экс-президенте была вышиванка, на его супруге — белое платье в этническом стиле, тоже украшенное вышивкой.

Интересно, что облачение Епифания также украшено узором в стиле вышиванки красного и черного цветов. Смотрится эта одежда торжественно и патриотично.

"Снова, как это уже было не раз в нашей истории, безжалостные чужеземцы хотят поглотить нас, уничтожить, стереть память о нашем народе. Но на нашей стороне правда, и потому мы верим в Божью помощь в этой борьбе за мирное будущее для Украины, для будущих поколений", — написал Епифаний в послании Священного Синода по случаю 1036-летия Крещения Украины-Русы и Дня украинской государственности.

Напомним, ранее эти праздники Украина отмечала 28 июля. Однако после того, как ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, даты праздников сместились на 15 июля.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Украинской государственности. Он отметил, что мир вдохновляется стойкостью украинцев, сплоченностью народа и желанием жить.