Российский паспорт и обвинения ВСУ в обстрелах: что известно о настоятеле Святогорской лавры УПЦ МП Арсение

Через несколько месяцев после вторжения РФ Арсений советовал верующим искать виновных в войне "внутри себя".

В среду, 24 апреля, СБУ сообщила о подозрении настоятелю Святогорской лавры Арсению, который "подсказал" оккупантам позиции ВСУ в Донецкой области. Митрополит УПЦ (Московского патриархата) попал в поле зрения спецслужб еще в 2014 году – когда во время войны на востоке Украины лавра была заподозрена в содействии террористам т.н. "ДНР".

Бывший главарь донецких боевиков, россиянин Игорь Стрелков (Гиркин) хвастался, что монахи лавры входили в состав его личной охраны. По свидетельствам украинских бойцов, на территории обители с самого начала гибридной агрессии России расположились боевики, хранившие там боеприпасы.

Хотя митрополит Арсений отвергал какие-либо упреки в сотрудничестве с террористами или пророссийской позиции, его последующие заявления свидетельствовали об обратном. "Телеграф" рассказывает о самых скандальных фактах.

Критиковал СБУ и "слил" данные о блокпостах

24 апреля 2024 года Служба безопасности Украины сообщила, что задокументировала подрывную деятельность со стороны настоятеля Святогорской лавры.

По данным следствия, клирик прямо во время литургии "сдал" оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области. Впоследствии видеозапись речи была опубликована на сайте лавры и в местных Telegram-каналах.

"Клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе", — отмечают в СБУ.

"Телеграфу" удалось найти, вероятно, ту самую литургию, во время которой Арсений не только перечислял локации, где в то время были размещены блокпосты, но и сыпал обвинениями в сторону Службы безопасности Украины и полиции.

В конце сентября прошлого года в лавре объявили о праздновании Собора Святогорских святых – это одно из главных событий святыни, на которую обычно съезжаются паломники УПЦ МП со всей Украины. И в 2023 году, несмотря на явную опасность такого собрания, верующих автобусами везли на массовый молебен.

Правоохранители пытались объяснить паломникам, что находиться в Святогорской лавре опасно из-за угрозы российских обстрелов. Массовые скопления людей в регионе, к сожалению, не раз становились мишенью войск РФ. Некоторые автобусы, которыми перевозили верующих, останавливали для проверок – это стандартная процедура на деоккупированных или прифронтовых территориях. Часть граждан на основе проверок не пропустили дальше.

Этот факт возмутил митрополита Арсения, раскритиковавшего украинские спецслужбы.

"Приезжали работники СБУ для собеседования: "Что у вас будет на праздник?" Я рассказал, что будет, и как у нас будет проходить богослужение. Хорошо и мирно вроде бы разошлись. Но сегодня три поста в Татьяновке стоят (далее он перечислил их местоположение. — Ред .)… Стоят, проверяют паспорта, фотографируют людей, записывают данные, электронные почты, номер мобильного телефона у каждого. Но это нарушение юридических прав. Так ли они записывали 32 тысячи хасидов в Умане, которые приезжали на празднование [иудейского] Нового года?" – жаловался митрополит. А в дальнейшем заявил, что недопуск паломников – это признак недемократичности власти.

Эта речь была опубликована почти на всех ресурсах Святогорской лавры — например, только на YouTube количество подписчиков канала достигает отметки в 300 тысяч. Очевидно, что речи русскоговорящего священника смотрят не только в Украине.

В настоящее время продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Арсению грозит до восьми лет лишения свободы.

"Гражданская война" и обвинения в сторону ВСУ

Имя Арсения в мире – Игорь Яковенко. Родился священнослужитель в Карелии (Россия). В юности год отслужил в Советской армии. Стал благочинным Святогорского монастыря в 1993 году, через два года после этого был назначен наместником святыни.

В 2018 году одиозный митрополит в интервью РБК-Украина заявлял, что войну на востоке начала не Россия, а Украина, и обвинял украинских военных в обстреле городов Донетчины:

"По указанию Турчинова сюда пришли войска и начали бомбить Славянск, говорили, что это Россия бомбит. Я видел украинские гаубицы, "Ураганы", стрелявшие по Славянску, — заявлял наместник. — Теперь, когда конфликт дошел уже до такой меры, идут обстрелы с двух сторон. А начался он со Славянска, по воле Турчинова, летом 2014 года".

Также Арсений высказывал мнение, что на востоке продолжается "гражданская война". Даже после полномасштабного вторжения РФ архиерей позволял обвинения в адрес украинских воинов.

12 октября 2023 года на сайте Святогорской лавры было опубликовано обращение Арсения "О циничном обстреле лавры, стариков, женщин и детей". За день до этого святыня попала под удар российских окупантов, однако митрополит начал намекать, что обстрел совершили Силы обороны Украины: мол, стреляли откуда-то неподалеку.

Зеленым цветом обозначены территории, освобожденные от российских окупантов осенью 2022 года

"Снаряд был выпущен из орудия, которое стреляет на дальность 500 метров. А самое бо́льшее — 900 метров. Это подтвердили и МЧС, и полиция, и следователи, которые вчера приезжали… То есть выстрелы по нашей обители, храму Божией Матери произвели с той стороны [Северского] Донца", — заявил он.

С другой стороны реки, отметим, расположен город Святогорск, подконтрольный Украине.

После российского вторжения Арсений вообще советовал верующим искать виновных в войне "внутри себя". Видео с его речью сейчас удалено из YouTube, однако текстовая версия основных тезисов сохранилась в религийных СМИ.

"И как же сегодня, братья и сестры, от многих можно услышать, даже учитывая нынешние обстоятельства, в которых пытаются обвинить всех, кто бы им на дороге ни попался, все им виноваты в их несчастье: государство, политика, экономика, Америка, патриарх (вероятно, имеется в виду россиянин Кирилл Гундяев. — Ред.). Кто там еще виноват? Все виноваты. А внутрь себя мы забыли заглянуть? Да, это мы виноваты в этом безумии, которое сейчас творится, братья и сестры. Каждый из нас. Грехами своими мы притащили эту беду", – сказал Арсений.

"Виновата" Украина, потому что не сдалась

В течение оккупации Святогорска россиянами 2022 года, лавра не контролировалась оккупантами и стала хранилищем не только для священников, но и около 600 паломников и мирных жителей, искавших безопасное место. Арсений также не уезжал с территории Святогорской лавры.

В первый день июня обитель потерпела разрушения в результате плотного российского обстрела – погибли двое монахов и монахиня. Во время сражений за город монастырь постоянно становился целью вражеских ударов. Украина работала над организацией гуманитарных коридоров для эвакуации и вывозила людей, когда разрешала ситуация.

Украинская разведка тогда отчитывалась, что около 100 монахов отказались покидать территорию лавры. Часть из них невозможно было эвакуировать из-за ранений, возраста и болезней. Для них украинские военные, рискуя жизнью, доставляли гуманитарные грузы – еду, воду и медикаменты. Позже участвовавший в операции по освобождению города нацгвардеец Виталий Маркив рассказал шокирующие подробности о настроениях некоторых людей, которые скрывались в обители:

"Гражданское население там скрывалось, потому что там очень хорошие подвалы. Больше всего меня удивило, что люди, которые там прятались, говорили, что это все виновата Украина, потому что Украина не сдалась. Потому что если бы Украина сдалась, не было бы войны, — сказал Маркив в эфире радио НВ. – Я не понимаю, каким образом можно до такого додуматься и до чего им промыли мозги".

Настоятель лавры Арсений, в свою очередь, заявлял, что украинская сторона якобы не заботилась о священниках лавры во время боевых действий.

"Мы три с половиной месяца были под обстрелами, и никто не спросил, что мы здесь и как мы здесь. И соболезнования не выразили о погибших наших братьях и сестрах", — утверждал он.

Есть паспорт РФ?

В начале 2023 года стало известно, что президент Владимир Зеленский своим указом приостановил украинское гражданство Арсения и еще 12 представителей УПЦ МП.

Но одновременно с украинским церковный деятель якобы имеет и российский паспорт. OSINT-блог Molfar сообщал, что изданный в РФ документ является действительным. По крайней мере, российские базы данных содержат информацию о том, что паспорт Яковенко "среди недействительных не значится". Данные об Арсении удалось обнаружить и в реестре избирателей Воронежской области, где раньше проживал мужчина. Официально эта информация подтверждена не была.

Данные российских реестров по состоянию на 24 апреля 2024 года

Интересно, как после выдвинутого Арсению подозрения сложится судьба Святогорской лавры – "жемчужины" Донетчины, подконтрольной Московскому патриархату. В прошлом году Донецкая областная военная администрация обещала пересмотреть договор с УПЦ МП о правах на объекты святыни. Переходить в Православную церковь Украины Арсений, как и большинство монахов лавры, не были настроены.