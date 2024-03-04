Выселят ли насильно УПЦ МП из Киево-Печерской лавры? В Минкульте ответили

Ранее заповедник разорвал договор с религиозной организацией

В Министерстве культуры Украины рассматривают разные варианты, которые позволят вернуть в пользование государства объекты Киево-Печерской лавры. Они до сих пор находятся в пользовании у монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), хотя договор об аренде был расторгнут.

В ведомстве не исключают, что придется принудительно выселять религиозную организацию с территории заповедника "Киево-Печерская лавра". Об этом исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев рассказал "Телеграфу" в блиц-интервью.

"В нашей жизни рассматривают все варианты, но выбирают тот, который наиболее оптимальный. В настоящее время осуществляется планомерная работа по учету того имущества, которое когда-то было в пользовании у монастыря [УПЦ МП]", ― отметил Карандеев.

Он сообщил, что несколько объектов уже удалось вернуть в управление заповедника. Но работа будет продолжаться и далее. В Минкульте нацелены на возврат государству всего имущества.

"Уже несколько объектов перешли в управление заповедника. Мы рассчитываем, что и в дальнейшем этот процесс будет непрерывным и, в конце концов, будет выполнена поставленная задача: прекратить пользование объектами заповедника монастырем и вернуть это имущество в пользование государства", ― подчеркнул и.о. министра культуры.

Полное блиц-интервью Ростислава Карандеева читайте в материале "Телеграфа": "Там не все коллаборанты, нужно общаться: и.о. министра культуры объяснил, почему УПЦ МП до сих пор живет в Лавре".

Ранее "Телеграф" сообщал, что руководителю Сумской епархии УПЦ (МП) вручили подозрение а разжигании межконфессиональной ненависти. Во время проповедей он нелестно высказывался о представителях других конфессий.