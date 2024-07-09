НАТО против России с Китаем: армия какого блока мощнее

У россиян есть весомое преимущество минимум в двух видах вооружения

Армия Североатлантического альянса (НАТО) имеет больше солдат, авиации и флота, чем Россия. При этом военно-политический блок из 32 стран уступает РФ в артиллерии и ядерных зарядах.

В армиях стран Альянса суммарно служит 3 миллиона 438 тысяч 097 человек, причем почти половина из них — военные Соединенных Штатов Америки (США). Об этом сообщает BILD.

У НАТО больше авиации. Согласно инфографике, страны Альянса имеют 3387 боевых самолетов и 9030 вертолетов. Суммарно у Китая и России меньше единиц авиации.

Североатлантический союз также имеет преимущество в море. Вот сколько у них есть морских судов разного вида:

эсминцы – 95 (в РФ и КНР вместе 63);

подводные лодки — 144 (в Китае и России вместе 126);

фрегаты — 134 (против 54);

авианосцы — 17 (против 3).

В то же время, Россия превосходит страны НАТО в количестве реактивных систем залпового огня (РСЗО) и самоходных артиллерийских установок (САУ). РФ имеет 1894 РСЗО и 11710 САУ.

У России также больше ядерных боеголовок, чем в США, Франции и Великобритании вместе взятых. В РФ их 5559, в то время, как у западной триады их 5580.

"Телеграф" ранее сообщал, что в 2024 году армия Украины вошла в пятерку сильнейших армий Европы. Ей даже удалось обогнать некоторых стратегических партнеров. И это при том, что через год Украина опустилась на три строчки.