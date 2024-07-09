Война в Украине не закончится и через год: в НАТО сделали неутешительный прогноз

В Альянсе разрабатывают долгосрочный подход к поддержке Украины

Война в Украине не завершится в 2025 году. Страны НАТО должны быть готовы к дальнейшей поддержке Киева.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает корреспондент "Телеграфа" в Вашингтоне. По словам представителя Альянса, для завершения войны могут потребоваться годы.

"В конце концов мы все должны быть готовы продолжать поддерживать Украину далеко за пределами 2025 года. Это, безусловно, что-то такое, что мы все очень хорошо понимаем. И, как мы говорили уже некоторое время, этот конфликт вряд ли завершится в ближайшее время, это то, что потребует годы преданных усилий, чтобы гарантировать, что Россия не победит", — сказал он.

В то же время чиновник отметил, что держать экономику на "военных рельсах" Россия сможет еще три-четыре года. По его мнению, долгосрочные последствия будут значительными для российской экономики.

"Но, несомненно, в следующие три-четыре года Россия может выдержать это. Мы очень сосредоточены на том, чтобы у нас был долгосрочный подход к поддержке Украины", — подчеркнул он.

По его словам, Россия продолжает сохранять преимущество над Украиной в боеприпасах, личном составе и оборудовании. Однако чиновник отметил, что стойкость Украины показала, что постоянные поставки оружия от союзников, безусловно, имеют значительное влияние на поле боя.

Напомним, агентство AFP со ссылкой на собственные источники сообщило, что на саммите в Вашингтоне лидеры НАТО вряд ли сделают официальное приглашение Украине стать членом Альянса. Украинский президент Владимир Зеленский будет вынужден принять помощь, которую предложат вместо этого.