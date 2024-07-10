"Лучшая возможность сдержать Россию": Столтенберг неожиданно сказал, как добиться прекращения огня в Украине

Генсек НАТО рассказал, как эффективно обезопасить Украину от российской агрессии

В НАТО прокомментировали предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о "прекращении огня" между Украиной и РФ. В Альянсе считают, что лучший способ этого добиться — членство Украины в НАТО.

Об этом на Общественном форуме НАТО заявил Генсек Йенс Столтенберг. Он отметил, что, если бои в Украине прекратятся, то нужно убедиться в том, что не последует новая российская агрессия.

Он напомнил, как Россия в 2014 году захватила сначала Крым, а потом начала продвигаться на Донбассе. И это несмотря на заключение договоренностей.

"Мы сказали, что это недопустимо. Тогда у нас было первое Минское соглашение об определении линии прекращения огня. Оно было нарушено, и Россия подвинула линию фронта дальше на запад в 2014 году. У нас был "Минск-2" в 2015 году, и тогда россияне ждали семь лет и мы имеем полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году", — сказал генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что весь мир увидел схему, как "Россия брала Украину по кусочкам". И если сейчас будет достигнута договоренность о прекращении огня, нужно быть уверенными на 100% в том, что война на этом закончится. При этом он добавил, что неважно, где именно будет проходить линия фронта.

Но, чтобы прекратить огонь, Украине нужны гарантии безопасности. А обеспечить их может только членство в НАТО.

"Я твердо верю, что во время прекращения боевых действий мы должны обеспечить, чтобы у Украины были возможности для сдерживания будущей агрессии со стороны России. И, конечно, лучшей и сильнейшей гарантией безопасности будет 5 статья. Поэтому я считаю, что способ обеспечить прекращение этого — это фактически членство в НАТО", — отметил генсек Альянса.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Столтенберг назвал пять элементов "моста в НАТО" для Украины. При этом он добавил, что пока в Украине продолжается война, речи о вступление в Альянс не идет.