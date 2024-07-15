Як довести Путіну, що він не зможе перемогти в Україні: австралійський генерал назвав три головні складові

Захід повинен зрозуміти, що чим довше триває війна, тим гірше для його безпеки

Україна та Захід повинні завдати Росії суттєвої поразки, щоб показати диктатору Володимиру Путіну, що він не зможе перемогти. Ця поразка складається із трьох ключових складових.

Про це розповів генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці Мік Райан у розмові з NV. Він зазначив, що чим довше триває війна, тим більше росіяни трансформують свою економіку та армію.

"Чим більше вони дізнаються, тим небезпечнішими вони стають для своїх сусідів, чи то Фінляндія, країни Балтії чи інші", — сказав він.

За його словами, Захід має якнайшвидше дійти усвідомлення цього, щоб не просто не дати Україні програти, а й перемогти Росію. Говорячи про те, що для нього перемога, Райан підкреслив, що йдеться про те, щоб довести Путіну, що він не зможе досягти успіху, хоч би як він намагався.

"У моєму розумінні, перемога над Росією це перемога над її армією на землі, поразка її дипломатичних ініціатив щодо отримання підтримки за кордоном та деградація її економіки до точки, коли війна вже буде неможливою. Я думаю, що це три ключові складові будь-якої теорії перемог", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, в НАТО нещодавно дали прогноз про те, що війна в Україні триватиме ще довгі роки, тому від Альянсу потрібно багато працювати, щоб гарантувати, що Росія не зможе перемогти.