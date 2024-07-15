"Вместо тысячи слов": в сети вспомнили многозначное выступление нардепа Задорожнего на сцене 95-го квартала (видео)

Задорожный был в сценическом образе

На фоне изрядного коррупционного скандала вокруг нардепа от "Слуги народа" Николая Задорожнего, которому в понедельник, 15 июля, НАБУ вручило подозрение во взяточничестве, пользователи сети начали находить архивные видео с его выступлений. До того как стать народным депутатом, Задорожний играл в команде "Братья Гагарины" в юмористических проектах 95 квартала.

Один из отрывков выступления Задорожнего опубликовал корреспондент издания LIGA.net Юрий Смирнов. Заметил, что смотреть советует со звуком и добавил: "Вместо тысячи слов".

Миниатюра, которую показывала команда, называлась: "Улучшение жизни уже сегодня". В ходе выступления Задорожний в сценическом образе просто многозначительно молчит после того, как ведущий объявляет название миниатюры.

Действительно, как отметил Смирнов, вместо тысячи слов. Публике такая ирония явно пришлась по душе, зал разразился смехом и аплодисментами.

Задорожный во время выступления

Напомним, Николай Задорожний, ныне нардеп, а к тому же глава временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам использования средств бюджета, направленных на обустройство фортификаций, а также на изготовление и закупку БпЛА для военных, подозревается во взяточничестве.

В материалах следствия указано, что он требовал взятку в размере 3,4 млн. грн. за непрепятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры в Сумской области.

К слову, ранее Телеграф сообщал о том, что НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн грн народному депутату от "Слуги народа" Андрею Клочко.