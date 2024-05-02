Записал на маму несколько квартир, Tesla и не только: нардеп от "Слуги народа" получил подозрение от НАБУ

Речь идет о событиях 2020-2021 годов

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн грн народному депутату от "Слуги народа" Андрею Клочко. Им заинтересовались после расследования Bihus.Info.

Как сообщает НАБУ, в 2020-2021 годах он приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, а официальный доход и сбережения нардепа и его жены за этот период составляли не более 14 млн грн. Разница между стоимостью приобретенного имущества и их доходами составила 11 млн грн.

Уточняется, что речь идет о трех земельных участках на Киевщине, пяти квартирах в столице, двух нежилых помещениях, а также двух машинах — Tesla и Mersedes-Benz. Пытаясь скрыть это имущество, Клочко оформил большую его часть на близких родственников. При этом он оставил себе право распоряжаться имуществом.

Имени народного избранника не называют, но журналисты Bihus.Info, которые проводили относительно него расследование в 2021 году, пишут, что речь идет именно об Андрее Клочко. Тогда он комментарии журналистам заявил, что не финансировал покупки его матери и посоветовал обращаться непосредственно к ней.

При этом в САП отметили, что расследование было начато после обнародования журналистских расследований. В частности — команды Bihus.Info.

Для справки: Клочко — член комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, "Телеграф" продолжает серию материалов #КакойТыНардеп об эффективности народных избранников, которые просидели в парламенте почти пять лет. В рамках проекта мы рассказывали, что делал в течение каденции нардеп от группы "Восстановление Украины" Артем Дмитрук, когда-то входивший во фракцию "Слуга народа".