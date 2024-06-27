В НАБУ прокомментировали задержание бывшего заместителя ОП Кирилла Тимошенко (фото)

Информацию предоставили источники "Телеграфа"

Вечером, 27 июня, стало известно о том, что НАБУ якобы задержало экс-заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко. По предварительной информации, к бывшему заместителю пришли с обысками из-за дела со "сливами" из НАБУ.

Источники "Телеграфа" в ведомстве прокомментировали новость. По словам собеседника нашего издания, Тимошенко не задерживали, сейчас с ним проводятся все необходимые следственные действия. В то же время ответа на вопрос о том, действительно ли визит НАБУ к экс-заместителю связан с делом о "сливах", мы не получили. В бюро ответить отказались, сославшись на "тайну следствия".

Корреспонденту издания "Украинская правда" также удалось сделать несколько фотографий с места проведения следственных действий. Утверждается, что Тимошенко находится в автомобиле, а вокруг работают детективы НАБУ.

Контекст

В мае 2024 года на два месяца был устранен первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава из-за расследования дела о сливе данных Бюро предпринимателю Юрию Голику.

В своем новом расследовании команда Bihus.info рассказала о том, что сам Углава вряд ли сливал данные советнику Офиса президента Георгию Биркадзе. Речь идет о сливе данных из НАБУ по делу экс-председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко и консультанта проекта "Большая стройка" Юрия Голика.

Примечательно, что сам Биркадзе отрицал, что получал информацию от Углавы. Он говорил, что общался с сотрудниками разных органов и уже не помнит, кто и что говорил. А эту информацию Биркадзе подавал Голику якобы от чиновника НАБУ.

Позже стало известно, что по факту утечки информации из НАБУ начато досудебное расследование, а не служебное расследование, как призвал председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин. Глава Бюро объяснил это тем, что это дает гораздо большее количество инструментов обнаружения причастных. Процессуальное руководство по досудебному расследованию ведет САП.